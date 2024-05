Die Wählergruppe Moser ist neu im politischen Geschäft und sieht sich als Alternative zu den etablierten Parteien. Ihr Ziel: bei der Kommunalwahl am 9. Juni in den Gemeinderat einziehen.

Gegründet wurde die Gruppe am 2. Februar von Stephanie Moser, Sabine Zahn, Michael Lenhard, Martin Moser und Michael Kanoffsky. Ihr Ansatz ist es, sich unter dem Motto „Bürgernah. Unabhängig. Transparent“ für die Anliegen der Ortsgemeinde einzusetzen, ohne durch Fraktionszwang eingeschränkt zu sein. Die erforderlichen Unterlagen für die Teilnahme an der Kommunalwahl wurden an die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden übermittelt, darunter eine Unterschriftenliste, die von zahlreichen wahlberechtigten Bürgern aus Bolanden unterzeichnet wurde.

In einer Aufstellungsversammlung wurde entschieden, wer die Wählergruppe im Rennen um die Gemeinderatssitze anführen wird. Stephanie Moser wurde zur Spitzenkandidatin ernannt, um die Belange der Bürger von Bolanden, Weierhof und Bolanderhof zu vertreten.

Die Kandidaten

1. Stephanie Moser; 2. Sabine Zahn; 3. Christine Siragusano; 4. Michael Lenhard; 5. Thomas Klein; 6. Michael Janßen; 7. Wouter Maas; 8. Werner Müller