Der SV Lemberg/Winzeln II machte in der C-Klasse Pirmasens--Zweibrücken Ost mit einem 9:1-Auswärtssieg beim FC Hengsberg die Vizemeisterschaft perfekt und steigt damit in die B-Klasse auf. Meister SG Kröppen/Vinningen schoss in der torreichsten Begegnung des Tages mit einem 14:1 bei der SG Pirmasens den Vogel ab. In der West-Gruppe hat Spitzenreiter SG Knopp/Wiesbach nichts mehr anbrennen lassen und sich den Titel gesichert.

Gruppe Ost

SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn - FV Münchweiler II 3:3. Eine 3:0-Gästeführung reichte ab Samstag nicht für einen Sieg. Nach einer Stunde Spielzeit stand es dann 3:3. In der Anfangsphase sorgten die Treffer von Florian Hering (10., 12.) und David Koch (25.) zur 3:0-Führung der Gäste. Danach sorgten die Tore von Dennis Iwan (44.), Denis Hach (51.) und Patrick Höh (62.) einen 3:3-Endstand.

FC Hengsberg - SV Lemberg/TuS Winzeln II 1:9. Von Beginn an wurde es ein nie gefährdeter Gästesieg. Nach 15 Spielminuten stand es bereits 4:0 für die favorisierten Gäste. Zu dem fast zweistelligen Endstand trafen: Luke Simon (2., 7., 15.), Sascha Stegner (3.), Christian Mistler (23.), Henning Wilbert (46.), Jens Seltmann (56., 80.) und Jan Weber (89.). Zum 1:7-Ehrentreffer traf John Barwanietz (71.). Damit war der Aufstieg in die B-Klasse für das Gästeteam perfekt.

SG Pirmasens/SG Kröppen/Vinningen 1:14. In der vorletzten Minute durfte Steffen Triem den Ehrentreffer für die Spielgemeinschaft erzielen. Der bereits feststehende Meister kam zu einem torreichen Endstand. Dabei zeichnete sich Jan Kupper mit neun Toren, darunter ein Hattrick, als treffsicherster Torschütze aus. Er traf in der 11., 17., 21., 23., 41., 56., 58., 75. und 87. Minute. Je einmal trafen Eugen Besrodni (14.), Rodion Daut (27.), Moritz Schuhmacher (36.), Dominik Korfmann (53.) und Felix Ernst (64.).

SV Hilst II - FC Rodalben II 1:4. Im ersten Abschnitt konnte die zweite Garnitur des Gastgebers die Begegnung noch weitestgehend offen gestalten. Deutlich wurde es im zweiten Abschnitt, als die Gäste erhöhen konnten. Christian Dully (31.) war für die Gästeführung zuständig, die Christian Becker (42.) zum 1:1 ausglich. Dully (44., 57.) sowie Axel Immel (70.) waren die weiteren Torschützen des Tabellendritten.

Torjäger Gruppe Ost: Christian Dully (42/FC Rodalben II), Jan Kupper (40/SG Kröppen/Vinningen), Marcel Heim (22/SV Lemberg/TuS Winzeln II).

Gruppe West

SG Knopp/Wiesbach - SG Wallhalben/Mittelbrunn 7:0. Die Knopper haben am Sonntag ihr Meisterstück gemacht. Mehr zu dieser Partie finden man hier.

SVN Zweibrücken II - TSG Mittelbach-Hengstbach 4:3. Bereits am Donnerstagabend hatte sich die Zweitvertretung der Auerbacher auf Rang drei vorgeschoben. Der Platz hinter dem unangefochtenen Spitzenduo hat im Endklassement Bestand, da die SG Wallhalben/Mittelbrunn bei ihrem letzten Auftritt unter die Räder kam. Mohammad Khcho traf dreifach, Robert Siko markierte den vierten Treffer. Khchos Tor in der 83. Minute bedeutete den Sieg, nachdem die Gäste durch Durmus Demirel (zwei Tore) und Abdullah Samandari zwischenzeitlich zum 3:3 ausgeglichen hatten.

SG Contwig/Stambach - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 8:0. Klare Sache für die Gastgeber: Für die Vereinigten aus Contwig und dem Ortsteil Stambach trafen fünf Schützen insgesamt acht Mal. Michael Neumann, Lars Hofer und Etienne Mwangi trugen sich doppelt in die Torschützenliste ein. Tim Lehmann und Nicolas Heubeck steuerten die beiden restlichen Treffer bei.

FC Kleinsteinhausen - TuS Wattweiler 2:2. Zweifach-Torschütze Michael Blatt hat in der Nachspielzeit dem leicht favorisierten Tabellenfünften aus Wattweiler noch auf den letzten Drücker einen Punkt gerettet. Kleinsteinhausen hatte zweimal geführt – einmal früh (ab der 18. Minute) durch das Tor von Bastian Schliesing. Die Führung hatte Bestand bis zur 72. Minute, als Blatt erstmals egalisierte. Auch Volker Simons neuerlicher Führungstreffer für die Gastgeber nur vier Minuten später sollte letztlich nicht zum Sieg reichen.

SV Ixheim U23 - SV Hornbach 1:8. Für den SV Hornbach bleibt nur die Vizemeisterschaft und die Aussicht, in der kommenden Saison in der B-Klasse spielen zu dürfen. Daran änderte der klare Sieg in Ixheim nichts. Da die SG Knopp/Wiesbach nicht gepatzt hat, blieb es für die Hornbacher beim Zwei-Punkte-Rückstand auf den neuen Meister.

Torjäger: Durmus Demirel (29/SG Mittelbach/Hengstbach), Pascal Wallad (21/SV Hornbach; Stand vorletzter Spieltag), Marco Lang (19/SG Wallhalben/Mittelbrunn).