In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe 1 stellten der SV Kaulbach-Kreimbach und die SG Pfeffelbach/Konken ihre bisher so großartige Saisonleistung nochmals unter Beweis. In der Gruppe 2 dagegen schwächelte der SV Miesau II im Endspurt der Saison beim SSC Landstuhl II. Folgen hat dies jedoch nicht.

Gruppe 1

SG Haschbach/Schellweiler II - SV Kaulbach-Kreimbach 1:7. Bereits am Mittwoch stellte der SV seine Ambitionen auf die B-Klasse nochmals unter Beweis. Zur Pause führten die Gäste mit 3:0. Überragender Akteur war dabei Frederico Kisadi, der gleich viermal zuschlug (25., 40., 55., 75.). Die weiteren Treffer des SV erzielten Niko Schneck (43.), Pascal Krauth (68.) und Joschuar Arold (80.). David Bortscher (48.) hatte kurz nach der Pause zum zwischenzeitlichen 1:3 getroffen. Jetzt stehen die Entscheidungsspiele um den Aufstieg an, in denen der SV Kaulbach-Kreimbach auf den FV Kindsbach II trifft. Gespielt wird am Samstag, 1. Juni (16 Uhr), zunächst an der Lauter. Das Rückspiel in Kindsbach ist für Mittwoch, 4. Juni, 19 uhr, angesetzt.

SV Herschweiler-Pettersheim II - TuS Glan-Münchweiler II 5:1. Eduard Titov (3.) hatte die Heimelf bereits früh in Führung geschossen. Jan Schumacher (21.) konnte zwar noch ausgleichen, doch noch vor der Pause erzielte Emil Haucke (40.) die erneute Führung der Heimelf. Im zweiten Abschnitt zeigten Luca Weber (73.), Niklas Huber (80.) und Christian Hanß (85.) dem dünn besetzten Schlusslicht aus Glan-Münchweiler seine Grenzen.

SG Hirsau II - TuS Landstuhl 1:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte quittierten die Gäste in Hälfte zwei eine Rote Karte und mussten in der 76. Minute auch noch einen Gegentreffer durch Michael Grill hinnehmen. Maik Waigandt (89.) bescherte den Gästen jedoch mit seinem späten Treffer zumindest einen Punkt zum Rundenabschluss.

SG Pfeffelbach/Konken - US Youth Soccer Europe 2:0. Schon früh brachte Oliver Schultheis (3.) den Ligameister zuhause auf die Siegerspur. Benjamin Hinkelmann (52.) besiegelte im zweiten Abschnitt mit seinem Treffer den 2:0-Sieg gegen den Tabellendritten.

Gruppe 2

SpVgg Welchweiler II - SV Mackenbach II 1:7. Die Gäste ließen das Kellerkind aus Welchweiler auf keinen grünen Zweig kommen. Die Tore: Christian Ginkel (38.) - Eigentor der Heimelf (6.), Kenny Beysiegel (23., 78.), Justin Hanussek (27.), Maurice Blauth (36.), Emil Bäcker (53., 88.).

SV Spesbach II - FV Ramstein III 7:4. In dieser torreichen Partie der beiden Tabellennachbarn setzten sich am Ende die Gastgeber durch. Die Tore: Anthony Marco (8.), Joshua Goodnough (19., 50.), Fabian Gutwein (30.), Frank Wingert (58., 89.), Ethem Köskü (83.) - Hadi El Miaari (33.), Erkan Degirmenci (38.), Dani Adam (60.), Georgiy Melikyan (65.).

SV Miesau II - SSC Landstuhl II 2:2. Meister ist der SV Miesau II schon, daher dürfte die Punkteteilung am Ende wohl verkraftbar gewesen sein – gerade weil die Gäste zur Pause sogar noch mit 2:1 geführt hatten.