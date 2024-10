Vorträge für kleine und mittelständische Unternehmen bietet der Verein RKW Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 24. Oktober, von 13 bis 15.30 Uhr im Rahmen einer Fachtagung im Art Hotel Braun in Kirchheimbolanden an. Das teilt die Kreisverwaltung als Mitgastgeber und Kooperationspartner mit.

Das Programm beinhaltet Vorträge und Austausch zu den Themen: „Nachhaltige Innovationen im Geschäftsmodell“, „EffCheck – Geförderte Analysen zur Steigerung der Effizienz“, „Fachkräftesicherung im Donnersbergkreis“ sowie „Arbeitgebermarke RKW Rheinland-Pfalz“. Als Experten dabei sind Jens Nagel (Geschäftsführer RKW Kompetenzzentrum, Eschborn), Timo Gensel (Landesamt für Umwelt RLP, Mainz), Reiner Bauer (Wirtschaftsförderung Donnersbergkreis) sowie Jürgen Behrens und Rolf Dahm (RKW Rheinland-Pfalz). Im Anschluss findet die Mitgliederversammlung des RKW Rheinland-Pfalz statt.

Für die Teilnahme an den Vorträgen ist bis 18. Oktober eine Anmeldung mit Nennung des Namens und der Firma erforderlich: per E-Mail an geschaeftsstelle@rkw-rlp.de oder postalisch an RKW Rheinland-Pfalz, An den Wiesen 18a, 55218 Ingelheim.