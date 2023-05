Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ortsbeirat diskutierte lange über den Erlass einer Vorkaufrechtssatzung für Alsenbrück und Langmeil. Die Anregung kam von Ortsbürgermeister Rudolf Jacob (CDU). Sie soll nach seiner Auffassung für die Bereiche gelten, die hauptsächlich durch landwirtschaftliche Altbauten geprägt sind.

Trotz einer solchen Satzung muss die Kommune nicht in abgeschlossene Kaufverträge einsteigen. Sie kann es aber, wenn es aus städtebaulicher Sicht geboten ist, so Jacob. Also