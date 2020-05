Das Bahnunternehmen vlexx fährt das seit 24. März reduzierte Fahrplanangebot wieder hoch: Ab Montag, 4. Mai, bietet das regionale Verkehrsunternehmen seine Leistungen nahezu komplett wieder an. Das betrifft auch die Linie von Kirchheimbolanden Richtung Mainz.

Die Linien RE 13, RB 31 (Kirchheimbolanden – Mainz – Frankfurt) kehren laut dieser Pressemitteilung zum Regelangebot zurück. Zwischen Mainz und Alzey verkehren die Züge wie gewohnt im Halbstundentakt, zwischen Alzey und Kirchheimbolanden wird ein Stundentakt angeboten. Weiterhin übernimmt DB Regio Vormittagsfahrten montags bis freitags zwischen Alzey und Kirchheimbolanden. Die Fahrt um 6.51 Uhr ab Kirchheimbolanden fällt vorübergehend montags bis freitags weiterhin aus, kann jedoch ab Mitte Juni wieder angeboten werden. Fahrgäste können auf die nachfolgende RB 31 um 7.09 Uhr ausweichen. An Wochenenden fallen zwei Einzelleistungen aus: Die Fahrt um 23.07 Uhr ab Alzey und in Gegenrichtung die Fahrt ab Mainz um 1:08 Uhr. Am Wochenende werden die Fahrten zwischen Alzey und Kirchheimbolanden abwechselnd mit Zug und Ersatzverkehr mit Bus angeboten, um einen Stundentakt auch wochenends zu gewährleisten.

Schutzvorkehrungen getroffen

Vlexx habe verschiedene Vorkehrungen getroffen, wie zum Beispiel das automatische Öffnen der Türen in Zügen, um Fahrgästen an den Stellen Sicherheit zu bieten, wo es möglich ist. Fahrgäste sollten sich trotzdem weiter an die empfohlenen Hygiene- und Abstandsregeln halten und die Maskenpflicht halten.