Am vergangenen Wochenende fanden in Rüsselsheim die offenen deutschen Meisterschaften im Kickboxen/Karate mit mehr als 700 Teilnehmern statt. Das Team der Kampfsportschule Black Eagle in Göllheim war hier mit zehn Sportlern angetreten.

Im Karate/Kata startete Jason Andrzejewski aus Einselthum das erste Mal auf einem Turnier. Er belegte Platz drei in seiner Klasse. Ebenfalls das erste Mal mit dabei war Emely Baumgärtner (Börrstadt) die bei der weiblichen Jugend bis 30 kg Bronze gewinnen konnte. Melia Böckel (Sippersfeld) siegte und wurde bereits zum zweiten Mal deutsche Meisterin. Sie wurde von der mehrfachen Weltmeisterin im Karate Sara Weber trainiert. Maurice Halter aus Winnweiler erkämpfte sich bei den Herren bis 80 kg Silber und in der Klasse darüber bis 85 kg zusätzlich nochmals Bronze.

Lukas Helbig aus Kirchheimbolanden sicherte sich souverän Gold beim Grappling/Bodenkampf. Er startete dann auch bei den Herren bis 75 kg, erreichte das Finale und setzte sich auch hier durch. In der Klasse bis 80 kg sorgte ein Kapselriss dafür, dass Helbig nur noch mit Bronze abschließen konnte. Elias Kastner aus Göllheim bestritt ebenfalls zwei Gewichtsklassen. In der Klasse bis 60 kg gewann er Bronze. In der Klasse bis 65 kg, die sehr gut belegt war, konnte sich Elias Kastner im Finale durchsetzen und wurde deutscher Meister. Christian Kunz aus Göllheim schaffte Bronze bei der männlichen Jugend bis 35 kg. Damian Sann gewann ebenfalls seine Gewichtsklasse und startete noch eine Klasse höher, wo er dann den dritten Platz belegen konnte.

Cantstetter der Pechvogel des Tages

Lilly Weber (Eisenberg) holte Silber für das Black Eagle Team. Bei der weiblichen Jugend über 40 kg stand sie dann nochmals mit Platz drei auf dem Siegertreppchen. Lennox Cantstetter war der Pechvogel des Tages. Nachdem er den ganzen Tag warten musste, weil die Jugendklasse erst um 20.30 Uhr begann, wurde auch noch Opfer einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter in seinem Ring. Der Finale Treffer, der den Gegner fast zu Boden brachte, wurde nicht gesehen, obwohl aufgrund des Treffers eine Pause eingelegt werden musste. Sogar der Gegner und sein Trainer bestätigten, dass es eine klaren Treffer gegeben hatte. Die Schiedsrichter blieben aber bei ihrer Fehlentscheidung.

Der Headcoach und Inhaber der Black Eagles, Jürgen Kastner, war am Ende mit dem Ergebnis von fünf ersten, zwei zweiten und acht dritten Plätzen dennoch sehr zufrieden mit seinen Sportlern.