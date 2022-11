Die Deutsche Glasfaser ist momentan im ganzen Donnersbergkreis unterwegs, um Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. In der Verbandsgemeinde Winnweiler wurde die Nachfrage nun auf VG-Ebene gebündelt – nur eine Ortsgemeinde fällt raus.

Bis Ende Februar haben die Bürger der Verbandsgemeinde Winnweiler Zeit, sich für ein Glasfaserkabel ins Haus zu entscheiden, das für schnelles Internet sorgen soll. Normalerweise tritt die Deutsche Glasfaser selbst an die Ortsgemeinden heran, in der VG Winnweiler gibt es aber einen Sonderstatus. Denn vor zehn Jahren haben die Ortsgemeinden die Aufgabe der Breitbandversorgung auf die Energieprojekte Winnweiler übertragen, erklärt Bürgermeister Rudolf Jacob. Das ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, deren Vorstand der Werkleiter ist. Die Energieprojekte haben nun eine Kooperation mit der Deutschen Glasfaser geschlossen.

Drei Monate lang läuft jetzt die Akquise von Kunden, Ziel der Glasfaser ist es, in jedem Ort mindestens 33 Prozent Vertragsabschlüsse zu generieren, damit sich der Ausbau für das Unternehmen lohnt. Jacob ist guter Dinge, dass das gelingt: „Ob es nun Homeoffice oder Fernsehen ist, Glasfaser ist perspektivisch sinnvoll. Deswegen hoffe ich, dass dieses Angebot, die Leitung kostenlos ins Haus gelegt zu kriegen, von den meisten Leuten genutzt wird.“ Zudem stehe außerhalb von Winnweiler keine andere Firma bereit, die das so flächendeckend anbietet.

Nur eine Ortsgemeinde ist übrigens nicht mit dabei: Falkenstein kann von der Deutschen Glasfaser nicht eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. „Das liegt an Entfernungen und der Topographie. Auch gäbe es nur eine geringe Anzahl von Anschlüssen“, erklärt Jacob. Die Falkensteiner haben aber nicht unbedingt das Nachsehen: „Falkenstein ist über die ehemalige Kabel Deutschland, heute Vodafone, mit einer relativ guten bestehenden Versorgung ausgebaut“, sagt Jacob, der davon ausgeht, dass sich deswegen wahrscheinlich auch gar nicht so viele Falkensteiner für den Glasfaserausbau interessiert hätten.

Info

Am 1. Dezember, 19 Uhr, findet im Festhaus in Winnweiler ein Infoabend der Deutschen Glasfaser statt. Ab dem 5. Dezember ist der Servicepunkt in der Schlossstraße 53 in Winnweiler geöffnet: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 9.30 bis 13.30 Uhr.