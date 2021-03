Mit Beginn der kostenlosen Schnelltests für alle eröffnet die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land als erste VG im Kreis ihr eigenes Testzentrum. Ab Montag haben Bürger zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit, sich einmal pro Woche in der Rockenhausener Donnersberghalle testen zu lassen. Sieben weitere Zentren hat die VG beim Land beantragt.

Wöchentliche Corona-Schnelltests stehen bundesweit ab 8. März kostenlos zur Verfügung – entweder beim Arzt oder in einem eigenen Zentrum. Ein solches richtet die VG Nordpfälzer Land in der Donnersberghalle ein. Wie Bürgermeister Michael Cullmann mitteilt, werden die vom Land bereitgestellten Tests an zwei wechselnden Abenden jeweils von 18 bis 21 Uhr angeboten: In der einen Woche montags und mittwochs, in der folgenden dienstags und donnerstags. Auftakt ist direkt am kommenden Montag, 8. März. Eine vorherige Registrierung ist nicht erforderlich und erfolgt vor Ort.

Sieben weitere Testzentren beantragt

Verantwortlicher und Ansprechpartner für das Zentrum ist Wehrleiter Timo Blümmert, per E-Mail erreichbar unter timo.bluemmert@vg-nl.de. Ferner teilt Cullmann mit, man habe „als flächengrößte Verbandsgemeinde im Kreis“ bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion einen Antrag gestellt, „um weitere sieben Testzentren wohnortnah zu ermöglichen“. Damit wolle man zugleich lange Warteschlangen vor der Donnersberghalle vermeiden.

Sowohl dort als auch in den weiteren geplanten Zentren wird das Personal von Feuerwehren aus dem VG-Bereich gestellt. Aus deren Reihen „haben wir bereits über 160 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dafür gewinnen können“, zeigt sich Cullmann für diese Bereitschaft äußerst dankbar. Nur so könne die VG „unseren Bürgerinnen und Bürgern einen bestmöglichen Schutz bieten“.