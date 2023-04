Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Göllheim will ihr Tourismuskonzept erneuern und modernisieren. Mit der Ausarbeitung hat der VG-Rat ein bundesweit tätiges Fachbüro beauftragt.

Das Tourismuskonzept der Verbandsgemeinde Göllheim ist inzwischen ziemlich in die Jahre gekommen. Darüber waren sich die Mitglieder des Verbandsgemeinderats in der jüngsten Sitzung am 6.