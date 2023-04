Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Ligaspiele und ein Pokalspiel am Stück hat der TuS Rüssingen in den vergangenen Wochen gewonnen und ist seit Anfang September in der Verbandsliga von Platz 15 auf Platz acht geklettert. Jetzt gibt es die Chance, den kommenden Gegner, SV Steinwenden, zu überholen. Der TuS Steinbach sinnt seinerseits auf Wiedergutmachung.

Sollte Rüssingen am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SV Steinwenden ein weiterer Erfolg gelingen, würde das Team von Ediz Sari den Gegner in der Tabelle überholen. Der TuS-Trainer