Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Göllheim wird demnächst einiges an Geld in die Feuerwehrgerätehäuser an den Standorten Harxheim und Göllheim investieren. An beiden Gebäuden sind Sanierungsarbeiten erforderlich. Die Zellertaler Wehrleute haben einen weiteren Grund zur Freude: Sie sollen jetzt endlich separate Umkleideräume bekommen.

Im Feuerwehrhaus in Harxheim müssen dringend Wände, Böden und die Elektrik saniert werden. Außerdem soll es endlich einen eigenen Umkleidebereich geben – bisher