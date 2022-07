Der in Rockenhausen lebende Schauspieler Uwe Naumann zeigt am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr in der Bücherhütte, Rognacallee 10, in Rockenhausen ein neues Stück. Es heißt „Trippel, Trappel, Terror“ und ist laut Naumann eine theatralische Erzählung in zwei Akten.

Zum Inhalt teilt Naumann Folgendes mit: Ein Schauspieler flieht aus der Stadt auf einen abseits gelegenen Campingplatz, um endlich allein zu sein und sich seinem Text zu widmen. Genau so hat er sich den Ort vorgestellt, an dem er leben und arbeiten kann. Während er auf dem Campingplatz für seinen Schreibtisch den rechten Platz sucht, hört er ein merkwürdiges Geräusch – wie ein Kratzen, ein Nagen, ein Zerstückeln. Zunächst kann er es überhören, aber es wird so störend, dass er sich entnervt auf die Suche nach dem Ursprung macht und findet sich schließlich einer giftig fiepsenden Ratte gegenüber. Ein Zweikampf beginnt, geführt mit allen Mitteln, in dem das Tier „sich auch der niederträchtigsten Intelligenz des Menschen gewachsen zeigt“, wie Naumann ankündigt. Der „trippelnde Terror“ wird dem Schauspieler damit zu einem Alptraum.

Der Eintritt zu „Trippel, Trappel, Terror“ kostet neun Euro im Vorverkauf in der Bücherhütte sowie an der Abendkasse, soweit dann noch Plätze verfügbar sind. Eine Kartenreservierung ist möglich unter der Telefonnummer 06361 21300 oder unter der E-Mail-Adresse mail@buecherhuette.de. Reservierte Karten können bis spätestens 30 Minuten vor der Veranstaltung abgeholt werden.