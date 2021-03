Am Dienstagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Marktplatz in Winnweiler bei einem 37-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis Alkoholgeruch festgestellt. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,6 Promille. Da bei dem Fahrer auch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde auch noch ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen.

Es wird teuer

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet, und er muss mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen. Dazu kommen noch die Verfahrenskosten. Außerdem drohen ihm ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Sollte die Blutprobe auch den Drogenverdacht erhärten, wird zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung anordnet. Der Konsum von harten Drogen führt dabei in aller Regel zum Verlust der Fahrerlaubnis.