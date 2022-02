In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Robert-Koch-Straße in Alsenz geparkter schwarzer Nissan beschädigt. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, wurde am Fahrzeug die rechte Seite zerkratzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Da der Verursacher sich nicht gemeldet hat, bittet die Polizei um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Die Telefonnummer lautet 06361 917-0.