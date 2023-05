Glück im Unglück hatten die Insassen eines Autos bei einem Verkehrsunfall am Pfingstmontag. Sie befuhren kurz vor 6 Uhr mit ihrem Wagen die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Kurz vor der Anschlussstelle Winnweiler verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde nach dem Aufprall zurückgeschleudert. Bei Alarmierung der Feuerwehr Göllheim, die mit fünf Fahrzeugen im Einsatz war, war zunächst von eingeklemmten Personen die Rede – dies bestätigte sich glücklicherweise nicht. Alle drei Fahrzeuginsassen kamen mit leichteren Verletzungen davon und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die A63 war während der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt.