GERBACH. Die TTF Rockenhausen könnten in der Bezirksoberliga Westpfalz Nord noch die Meisterschaft erspielen. Mit dem TuS Gerbach und dem ASV Höringen sind gleich zwei weitere Donnersberger Klubs in der Klasse vertreten. Die Voraussetzungen für die drei Teams könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Das zeigte das Derby der TTF in Gerbach.

Deutlicher als zuvor gedacht siegten die TTF Rockenhausen mit 9:2. Auch der krankheitsbedingte Ausfall von Peter-Pascal Portz fiel da aufseiten der Rockenhausener nicht ins Gewicht. So sprang Markus Harz kurzfristig ein und gewann sogar ein Einzel für die TTF.

Die Ausgangslagen waren vor der Partie klar abgesteckt. Die Gerbacher, aktuell Sechster, waren der Außenseiter. Der Aufsteiger in die Bezirksoberliga hatte zum Abschluss der Rückrunde zwar 7:11 Punkte gesammelt, der Kontakt zum ersten Abstiegsrang, den der ASV Höringen (4:14) belegt, war jedoch noch gegeben.

Mit dem TTC Brücken II, dem SV Medard, Höringen und Gerbach kämpft fast die halbe Liga um den Klassenverbleib. Und einzig Gerbach hat bereits einen Zähler gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht Post SG Kaiserslautern abgegeben. Die übrigen Partien gegen die direkte Konkurrenz gewann das Team jedoch.

Optimismus beim TuS Gerbach

Gegen die TTF Rockenhausen gab es dagegen schon in der Hinserie eine deutliche 3:9-Auswärtsniederlage. Wenig überraschend, denn mit Oliver Koch hat der Topmann des Aufstiegsjahres wohnortbedingt den Verein verlassen. „Wir haben mit Timo Volkert aber auch einen sehr guten Spieler hinzubekommen“, erzählt Clemens Biegler, Kapitän in Gerbach. Nach einer Tischtennis-Auszeit habe Volkert wieder angefangen zu spielen, zuerst in der zweiten Garde des TTC. Ob seiner starken Ergebnisse rückte der frühere Spieler der TTF Rockenhausen aber in die erste Mannschaft auf. Vor der Partie war sich Biegler sicher: „So runtergemacht wie in der Hinrunde werden wir diesmal sicher nicht.“

Ganz anders nämlich die Lage in Rockenhausen: Die Tischtennisfreunde haben mit 17:3 Punkten beste Chancen, weit vorne zu landen. Derzeit belegen sie den Aufstiegsrelegationsrang zur 2. Pfalzliga West. Nur der TTV Siegelbach thront vor ihnen (19:1). „Wenn es klappt mit dem Aufstieg, wäre es schon eine tolle Sache. Wir spielen einfach. Aber es besteht schon die Befürchtung, dass die TSG Kaiserslautern, wenn sie komplett steht, noch an uns vorbeizieht“, schätzt Niclas Bauer die Situation seines Teams ein. Insbesondere der Punktverlust gegen TT Ramstein-Miesenbach ärgert ihn noch immer: „Da war einfach mehr drin. Aber Ramstein ist unangenehm zu spielen.“

Starker Einsatz gegen Timo Volkert

Gegen Gerbach machten die Rockenhauser dann einen 9:2-Sieg klar. „Es ist gut gelaufen für uns“, meinte Bauer, der Timo Volkert in fünf Sätzen niederrang. Dabei hatte er den Gegnern, besonders Volkert, zuvor viel zugetraut: „Gerbach ist kein Selbstläufer und auch kein einfaches Spiel“, sagte Bauer. Denn mit Timo Volkert habe die Mannschaft einiges an Qualität hinzugewonnen. „Er ist ein sehr starker Spieler. Da müssen unsere Spieler im mittleren Paarkreuz ein gutes Stück Arbeit leisten“, stellte Bauer fest. Das gelang nicht zuletzt auch ihm. Für Gerbach holten das Doppel Timo Lamb/Timo Volkert sowie Lamb im Spitzenpaarkreuz gegen Daniel Heintz die Punkte. „Es hätte niemand von uns gedacht. Beide Parteien dachten, dass es ein enges Spiel wird“, meinte Niclas Bauer nach der Partie.