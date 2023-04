Am Sonntagnachmittag fand in der verkehrsberuhigten Zone in Winnweiler ein Frühlingsfest statt. Gunter Franck, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, zog am Nachmittag eine sehr positive Bilanz.

Das Frühlingsfest am Sonntag im Ortskern von Winnweiler war ein Erfolg. So jedenfalls wertet es Gunter Franck, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Winnweiler. „Es übertrifft alle Erwartungen“, sagte er der RHEINPFALZ am Sonntagnachmittag. Trotz des kühlen, regnerischen Wetters hätten deutlich mehr Besucher als ursprünglich gedacht den Weg nach Winnweiler gefunden. Die anlässlich des Frühlingsfestes geöffneten Geschäfte seien gut gefüllt gewesen.

Laut Franck waren unter den Besuchern auch viele Familien mit Kindern. Vor allem der Ballonkünstler habe es den Kleinsten angetan und für lange Schlangen gesorgt. Dazu kam das Kinderschminken, das aufgrund der hohen Nachfrage durch eine zweite Person ergänzt werden musste. Franck schätzt, dass sogar mehr Besucher kamen als vor der Pandemie. „Die Leute sind froh, dass der Winter vorbei ist, dass man mal wieder was macht“, vermutet er. „Es ist schön, dass sich die Vorbereitung gelohnt hat, auch für Winnweiler.“ Die Ortsgemeinde habe das Herbstfest durch das Aufstellen von Schildern und Absperrungen unterstützt.