Die traditionelle Göllheimer Vorweihnacht im historischen Ortskern steigt am Samstag, 3. Dezember. Auf dem alten Marktplatz und im Gaulstall bieten Vereine und Händler in weihnachtlich geschmückten Buden ab 16 Uhr Speisen und Getränke, Handwerkskunst und Selbstgemachtes an. Um 16 Uhr beginnt laut Veranstaltern ein „buntes Programm in der Protestantischen Kirche“. Die Kinder der Friedrich-Fröbel-Kita und der Grundschule am Königspfad stimmen auf die Weihnachtszeit ein. Gegen 17 Uhr wird der Nikolaus vorbeischauen, im Gepäck hat er Kleinigkeiten für die Kinder. Ab 18 Uhr spielt der Musikverein Göllheim auf dem alten Marktplatz weihnachtliche Lieder.