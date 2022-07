Die Telekom wird in Winnweiler rund 1400 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Telekom arbeitet dabei im Auftrag der Glasfaser Plus. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, soll ein Glasfaseranschluss stabil und zuverlässig Daten in Gigabitgeschwindigkeit übertragen. Die Bandbreite auf einem Glasfaserkabel sei nahezu unbegrenzt.

Rudolf Jacob, Bürgermeister von Winnweiler, hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Ein Glasfaseranschluss ist so wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas.“

Freie Wahl bei Anbieter

Die Glasfaser Plus vermietet das Netz an alle Telekommunikationsanbieter. Bürger haben damit die freie Wahl, bei wem sie Telefon, Internet oder Fernsehen buchen möchten. Für den Ausbau in Winnweiler hat die Telekom angekündigt, das Netz der Glasfaser Plus nutzen zu wollen.

Die Glasfaser Plus schließt Immobilien während der Ausbauphase kostenfrei an, wenn der Kunde einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließt. Die Glasfaser Plus benötigt dann eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil dafür Privatgrund betreten werden muss. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase kostet der Hausanschluss 799,95 Euro. Für die Beauftragung buchen Kunden bei einem Telekommunikationsanbieter einen Glasfasertarif. Dieser nimmt Kontakt mit der Glasfaser Plus auf und regelt die Details.