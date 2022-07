In dem denkmalgeschützten Gebäudeensemble auf dem Gelände des ehemaligen Eisenhüttenwerks der Firma Gienanth, der Eisenschmelz bei Winnweiler, haben sich vor längerer Zeit drei Schmiede niedergelassen: Anselm Littschwager, Timo Schreiner und Sandra Geruschkat. Sie arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Hergestellt werden Objekte für Haus und Garten, hochwertige Küchenmesser, Schmuck aus Damaststahl und geschmiedete Werkzeuge. Am kommenden Wochenende sind die Werkstätten für alle Interessierten geöffnet: am Samstag (16.7.) von 14 bis 19 und am Sonntag (17.7.) von 11 bis 18 Uhr. Das Werkstatt-Café versorgt in dieser Zeit Besucher mit Herzhaftem und Süßem.