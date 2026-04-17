Ein Streit zwischen Eheleuten hat zu Ermittlungen der Polizei geführt. Der Mann rief am Donnerstagabend selbst die Polizei und gab am Telefon an, seine Frau verletzt zu haben. Nach Angaben der Polizei fanden Einsatzkräfte die 35-Jährige wenig später bei einer Nachbarin. Sie war stark alkoholisiert und hatte unter anderem blutende Verletzungen an der Schulter. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte sie in ein Krankenhaus.

Das Paar berichtete in einer ersten Befragung übereinstimmend von Streitigkeiten, bei denen auch ein Küchenmesser zum Einsatz gekommen sei. Die Angaben zum genauen Ablauf widersprachen sich jedoch. Die Polizei nahm den Ehemann vorläufig fest.