Erstmals präsentierte das Traditionsunternehmen auf der internationalen Fachmesse für Feuerwehr, Rettungsdienste und Bevölkerungsschutz seine neuen Modelle.

Steitz Secura war Anfang Juni zum ersten Mal auf der Interschutz, der internationalen Leitmesse für Feuerwehr, Rettungsdienste, Bevölkerungsschutz und Sicherheit, vertreten. Auf einem 150 Quadratmeter großen Stand präsentierte das Pfälzer Unternehmen seine neuesten Feuerwehr-, Rettungs- und Uniformschuhe. Messebesucher konnten die Modelle anprobieren, sich professionell vermessen und beraten lassen und ausgewählte Produkte direkt erwerben.

Ein besonderer Programmpunkt in Hannover war die Feuerwehr-Challenge mit Martin Erbe, dem Vizeweltmeister der Feuerwehrmeisterschaften 2025 in Dallas. Hier konnten Gäste ihre Kräfte beim Ziehen eines 80 Kilogramm schweren Dummys und dem Aufrollen von Schläuchen messen. Für die Besucher war das die Gelegenheit, die Feuerwehrschuhe direkt auf Einsatztauglichkeit zu testen. Gezeigt wurden unter anderem der Feuerwehrstiefel Firefighter III GTX, der Rettungsschuh CK 640 und der Tagdienstschuh VD 3500.

Ziel: Neue Kontakte knüpfen

„Mit unserem Auftritt auf der Interschutz gehen wir einen wichtigen Schritt im Bereich Feuerwehr und Rettung. Wir freuen uns, unsere Produkte auf dieser international bedeutenden Messe präsentieren zu können, neue Kontakte zu knüpfen und mit einem aktiven Messekonzept eine weitere Seite von Steitz Secura zu zeigen“, sagte Geschäftsführer Michael Huth.

Steitz Secura entwickelt und produziert seit über 160 Jahren Berufs- und Sicherheitsschuhe. Mit mehr als 240 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an den Standorten Kirchheimbolanden und Pirmasens steht das Unternehmen für hochwertige Produkte im Bereich Sicherheit und Gesundheit.