Am frühen Freitagmittag ist eine Treppe in der Schulstraße in Winnweiler durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Wie die Polizei feststellte, stieß der flüchtige Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen die unterste Stufe der Steintreppe, wodurch diese stark beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zur Verkehrsunfallflucht unter der Telefonnummer 06361 917-0.