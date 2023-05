Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Steinbach absolviert nach einer Pause am Wochenende in der Landesliga wieder ein Heimspiel. In der Bezirksliga hat die SG Rockenhausen/Dörnbach ein Lebenszeichen abgegeben und es steht ein weiteres Donnersberg-Derby an.

Fußball-Landesligist TuS Steinbach hat in der Gruppe Nord bislang die wenigsten Spiele absolviert. Sechs Partien hat das Team von Trainer Timothy Hanauer bestritten. Aktuell sind die Steinbacher Ligasechster,