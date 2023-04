Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der A63. Ein Kleinlaster war von der rechten Fahrbahnseite auf die Überholspur geraten und schlitterte dort rund 100 Meter an der Leitplanke entlang. Schließlich fuhr der Lkw mit der linken Seite auf die Leitplanke auf und kam zum Stehen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Wahrscheinlich hatte der Fahrer ein gesundheitliches Problem, das dazu führte, das er die Kontrolle über seinen Lkw verloren hatte. Er wurde in eine Klinik gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern für rund 40 Minuten gesperrt.