Zwar sickerte die Nachricht schon vorher durch, aber erst gegen 21.30 Uhr war es Gewissheit: Michael Vettermann (FDP) bleibt Stadtbürgermeister von Rockenhausen. Vor allem ein Stimmbezirk entscheidet das Duell mit seinem Herausforderer Güngör Aydin (SPD).

Am Ende hat die Realschule plus den Ausschlag gegeben: Das Ergebnis aus dem dortigen Wahllokal brachte am Sonntagabend bei der Stadtbürgermeisterwahl in Rockenhausen