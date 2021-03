Am Donnerstagnachmittag gab es eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke.

Wie die Pfalzwerke am Freitagmorgen mitgeteilt haben, kam es am Donnerstag ab 16.44 Uhr zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG. Ursache war ein umgestürzter Baum, der in eine Leitung fiel und einen Seilriss verursachte. Betroffen waren Teile von Bubenheim, Rosenthal, Kerzenheim und Ramsen. Sie waren zwischen einer Minute und einer Stunde und 20 Minuten unversorgt. Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten alle erforderlichen Maßnahmen ein und konnten die Stromversorgung schnell wieder herstellen.