Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tim Gabelmann (SG Rockenhausen/Dörnbach)

...zum bisherigen Saisonverlauf: Wir sind mit dem Start natürlich zufrieden. Wir haben aus den ersten zwei Spielen vier Punkte geholt.