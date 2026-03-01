„Einigkeit macht stark“ – unter diesem Motto hat der SPD-Ortsverein Münchweiler sein 80-jähriges Bestehen gefeiert.

Mehr als 80 Gäste würdigten die lange Geschichte und das Engagement des Ortsvereins in der Region. Vorsitzende Svenja Ebelsheiser betonte die Bedeutung des Zusammenhalts und die Zukunftsperspektive der SPD vor Ort – insbesondere durch die Einbindung junger Menschen und der Jusos. Ortsbürgermeisterin Tanja Dautermann lobte die bisherige Arbeit. Erster Kreisbeigeordneter Karl Landfried unterstrich die Wichtigkeit des demokratischen Miteinanders und langjährigen Engagements in der Kommunalpolitik. Jaqueline Rauschkolb, Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Donnersberg, hob hervor, dass Ortsvereine das Herzstück sozialdemokratischer Politik seien. Altbürgermeister Rainer Lunk, seit 1972 Mitglied, wurde für sein Engagement mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt. Musikalisch umrahmte der Chor TonArt die Feier, eine Ausstellung führte durch die Geschichte des Ortsvereins.