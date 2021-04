Bauarbeiten an Oberleitungen führen in der Zeit vom 19. April bis zum 9. Mai zu Veränderungen bei Abfahrtszeiten der Vlexx-Linien, die auch Fahrgäste aus Kirchheimbolanden betreffen können.

Aufgrund von Oberleitungsarbeiten durch die DB Netz AG kommt es im Zeitraum von Dienstag, 20. April, bis Freitag, 7. Mai zu Einschränkungen bei den vlexx-Linien RE 4, RE 13 und RB 31 in den späten Abendstunden. Weil die Strecke zwischen Mainz Hauptbahnhof und Mainz-Gonsenheim gesperrt wird, entfallen die Züge der Linien RE 13 und RB 31 in den Nächten vom 20. bis 23. April auf diesem Teilabschnitt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Mainz und Mainz-Gonsenheim ist dafür eingerichtet. Einzelne Züge fahren zwischen Mainz und Alzey später ab. Einzelne Züge fahren wegen des Schienenersatzverkehrs ab dem zusätzlichen Halt Mainz-Gonsenheim ab.

Weil die Strecke in Richtung Frankfurt nur eingleisig befahrbar ist, entfallen im Zeitraum vom 3. bis 9. Mai alle Züge der vlexx-Linie RE 4. Fahrgäste in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof oder in Richtung Mainz Hauptbahnhof können auf die verkehrenden S-Bahnen der Linien S 8 und S 9 ausweichen. Die Halte Frankfurt-Höchst und Hochheim können mit Umstieg auf die verkehrenden S-Bahnen der Linie S 1 erreicht werden.

Weitere Informationen zum Fahrplan erhalten Fahrgäste unter www.vlexx.de. Zudem kann der Baustellenfahrplan in den elektronischen Fahrplanauskunftsmedien des RMV (www.rmv.de), des RNN (www.rnn.info) und der Deutschen Bahn (www.bahn.de) abgerufen werden.