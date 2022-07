Mit einem Kindertag ist am Freitag das Festival „Sommerzeit im Schlosspark“ der Stadt Rockenhausen gestartet.

Am frühen Abend spielte der Kinder- und Jugendchor „S(w)inging Kids“ des Gesangvereins Münchweiler auf der Schlossparkbühne das Musical „Coco Superstar ...und unsere Schule steht Kopf!“ – eine Kooperation von Gesangverein und Stadt sowie ein erstes Ergebnis der Kulturwerkstatt, zu der der Donnersbergkreis eingeladen hatte. Weiter geht es mit der „Sommerzeit im Schlosspark“ am Sonntag, 10. Juli: Um 17 Uhr gibt es ein Carillon-Konzert mit Anna Kasprzycka aus Polen. Ab 18 Uhr folgt auf der Schlossparkbühne ein Sommerkonzert der Gesangvereinskapelle Rockenhausen. Höhepunkt des Festivals: Am 20. August sind die Anonyme Giddarischde zu Gast im Schlosspark.