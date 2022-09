„Sie tragen entscheidend dazu bei, dass die RHEINPFALZ die Nachrichten-Agentur der Pfalz ist“, sagte Chefredakteur Michael Garthe am Donnerstagabend zu den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Donnersberger Rundschau. Bei dem Treffen auf dem Weierhof ging es auch um die Herausforderungen, die das veränderte Leseverhalten an die Mitarbeiter stellt.

Sie halten Augen und Ohren offen, um spannende Nachrichten ins Blatt oder auf den Bildschirm zu bringen, besuchen ausgewählte Sport- und Kulturveranstaltungen, bleiben in den einzelnen Gemeinden im Gespräch mit Ortsbürgermeistern wie mit Bürgern: Die freien Mitarbeiter der Donnersberger Rundschau tauschten sich am Donnerstagabend in der Gaststätte „Zum Chefche“ auf dem Weierhof mit der Chefredaktion aus. Beim Treffen mit dem festen Stamm der „Freien“, die für die Redaktion im gesamten Landkreis – und darüber hinaus – unterwegs sind, ging es auch um die Herausforderungen der Zukunft: Dass ihre Berichte nicht mehr nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch auf Monitoren und Smartphones gelesen werden – zu jeder Tages- und Nachtzeit –, das bringt zwangsläufig neue Abläufe mit sich, nicht nur für die Redaktion, sondern auch für unsere Mitarbeiter.

Für die Zeitung und den Digital-Auftritt unterwegs

„Was erwartet die Leserschaft von uns?“ – das sei die Leitfrage für die gedruckten und digitalen Angebote der RHEINPFALZ, betonten Chefredakteur Michael Garthe und Uwe Renners, als stellvertretender Chefredakteur zuständig für den Digital-Auftritt. Es gehe darum, „die Themen zu finden, die die Menschen bewegen“, sagte Renners. Und da sind die freien Mitarbeiter unverzichtbar: „Wir leben von Ihrer Kenntnis der Heimat und der Menschen“, lobte Garthe die mehr als 30 für die Lokalausgabe tätigen „Freien“, die aber nicht alle teilnehmen konnten.

Bei dem Treffen, das wegen der Pandemie mehrfach hatte verschoben werden müssen, ehrte die Chefredaktion einige langjährige Mitarbeiter für ihre Verdienste: Gabi Treiber und Paul Tillmann sind seit mittlerweile mehr als 30 Jahren dabei, Erhard Besler und Frank Partsch seit mehr als 35, Friedel Bürcky hat die 45 geschafft und Fotograf Gerhard Löffel gar die 55.

Info

Was jeder unserer freien Mitarbeiter bestätigen wird: Berichterstatter für die Zeitung zu sein, ist in jedem Fall eine spannende Herausforderung – kurzweilige Veranstaltungen besuchen, interessante Menschen porträtieren, hintergründige Themen bearbeiten. Und das ohne Verpflichtung: Jedem steht es frei, Aufträge anzunehmen oder abzulehnen. Unter unseren Mitarbeitern finden sich fast alle Jahrgänge: von Schülern und Studenten bis zu Rentnern. Wer Interesse hat an einer freien Mitarbeit, kann sich jederzeit gerne melden unter reddonn@rheinpfalz.de.