Es war ein mehr als holpriger Start, den die Fußballer der SG Rockenhausen/Dörnbach in der Saison 2021/22 in der Bezirksliga Westpfalz hinlegten. Doch letztlich bekam die Mannschaft noch die Kurve. Am Team der Zukunft wird bereits gearbeitet.

„Wir hatten es uns zu Beginn schon wirklich einfacher vorgestellt“, sagt Thorsten Trost, der Vorstand Sport der SG Rockenhausen/Dörnbach, und betont: „Denn es ist eigentlich die gleiche