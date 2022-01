Ohne sie wären die Briefkästen im Donnersbergkreis nicht wirklich gefüllt: Die „PPS Presse und Post Service GmbH Donnersbergkreis“ sorgt mit mehr als 300 Zustellern dafür, dass Zeitungen, Wochenblätter und Prospekte ihren Weg zu den Lesern finden. Schon seit einem Vierteljahrhundert.

Viele ihrer Zusteller sind schon seit langer Zeit jeden Morgen im Dienste der Leser unterwegs, im Sommer wie im Winter: Gut 35 Männer und Frauen seien schon mehr als 20 Jahre lang dabei, berichtet Geschäftsleiterin Elfi Burgey. „Unsere Zusteller bemühen sich, die unterschiedlichsten Wünsche der Abonnenten umzusetzen, und nehmen hierzu oft zusätzliche Wege, Treppen und schwierige Zustellbedingungen in Kauf“, sagt sie – und unterstreicht: „Unsere älteren Zusteller berichten, dass die Tätigkeit fit und gesund hält.“ Die regelmäßige Bewegung trage zur körperlichen, „das tägliche Memory mit den Zustelladressen“ zur geistigen Fitness bei.

Ein weiterer schöner Aspekt bestehe darin, dass gerade die Zeitungsabonnenten oftmals sehr zu schätzen wissen, dass sie ihr Exemplar schon frühmorgens in Händen halten können: „Gerade um die Weihnachtszeit gibt es für die Zusteller immer wieder nette Grüße und Geschenke.“ Dennoch bestehe aktuell Bedarf an neuen Mitstreitern. Die meisten Jobs, die sie anbietet, seien „typische Teilzeitstellen“, sagt Burgey – im Team fänden sich etliche Oberstufenschüler genauso so wie Rentner. Und natürlich sämtliche Jahrgangsstufen dazwischen. „im Grunde ist das für jeden was. Nur Furcht vor der Dunkelheit sollte man nicht haben“, sagt Burgey lachend mit Blick auf die teilweise sehr frühen Zustellzeiten.

Auch Anlaufstelle für Anzeigen in der Zeitung

Neben der RHEINPFALZ und der RHEINPFALZ am Sonntag liefert die PPS auch beispielsweise Wochenblätter und verschiedene Prospekte aus. Mobilität sei eine Voraussetzung, ein Auto aber nicht zwingend. „Zu Fuß ausliefern geht manchmal deutlich schneller“, weiß Elfi Burgey. Manch Zusteller sei lediglich in seinen Wohnort unterwegs, mancher anderer fahre bis zu 70 Kilometer weit. Bis in den Bereich um Meisenheim ist die PPS Donnersberg aktiv. Von der Industrie- und Handwerkskammer gab es die Auszeichnung zum 25. Firmenjubiläum – pandemiebedingt ohne großes Aufsehen.

In den Geschäftsräumen in der Gasstraße 15 in Kirchheimbolanden nimmt das Unternehmen eine weitere, besondere Funktion wahr: als RHEINPFALZ-Servicepunkt. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags können dort von 9 bis 13 Uhr beispielsweise Kleinanzeigen, Glückwünsche und Traueranzeigen aufgegeben werden, können Kunden Fragen rund um den Vertrieb klären, von der Urlaubsunterbrechung bis zum Nachsendeauftrag.