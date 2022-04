Das Schwimmbad von Winnweiler geht ab dem 19. April in seine erste vollständige Saison nach der Generalsanierung. Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob hat große Erwartungen – wegen der fallenden Beschränkungen und mehr Freizeitangeboten.

„Die Besucherzahlen waren, in Anbetracht dessen, dass wir erst im Juni eröffnen konnten, unterm Strich zufriedenstellend“, zieht Rudolf Jacob Bilanz für das vergangene Jahr. Nicht nur die späte Eröffnung, sondern unter anderem auch Corona waren allerdings Faktoren, die dafür sorgten, dass die Zahlen für 2021 „nicht wirklich repräsentativ“ waren, betont der Bürgermeister.

Das Schwimmbad in Winnweiler war 2019 und 2020 wegen einer Generalüberholung geschlossen. Am 2. Juni 2021 konnte es nach langem Warten und Investitionen von mehr als sechs Millionen Euro endlich wieder eröffnen. Trotz der Einschränkungen konnten 2021 mehr Besucher empfangen werden, als im Jahr vor der Sanierung, berichtet Jacob. Man habe „gemerkt, dass viele gekommen sind, die das neue Bad sehen wollen“ .

Beachvolleyball und Tischtennis

Von 2022 erwartet Rudolf Jacob nun noch mehr: „Wir erhoffen uns schon, dass wir in diesem Jahr eine Steigerung haben werden.“ Um das Schwimmbad attraktiver zu machen, wurde das Angebot um ein Beachvolleyballfeld, eine Tischtennisplatte und ein Klettergerüst für Kinder erweitert. So soll auch außerhalb des Wassers viel Unterhaltung geboten werden.

Während die Pandemie im vergangenen Jahr noch sehr präsent war, wird sie für das Schwimmbad dieses Jahr keine Rolle spielen. „Es gibt keine Einschränkungen“, sagt Jacob. Allerdings bitten die Betreiber, „wenn sich zum Beispiel eine Schlange am Kiosk bildet, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten“. Mehr als appellieren könne er allerdings nicht, die VG habe keine Möglichkeit, eine solche Regel umzusetzen.

Ein weiterer Pluspunkt für Besucher: „Die Preise ändern sich nicht.“ Eine Tageskarte kostet demnach weiterhin für Erwachsene 3,20 Euro, ermäßigt 1,70 Euro. Der Kartenvorverkauf läuft bereits: Seit Montag, 4. April, können montags und dienstags zwischen 10 und 14 Uhr sowie mittwochs und donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr Karten erworben werden. Wer seine Dauerkarte von 2020 verlängern möchte, bekommt seine alte Karte einfach neu aktiviert.

Start mit verkürzten Öffnungszeiten

Am 19. April wird das Bad erstmals in diesem Jahr seine Tore öffnen. Zunächst ist der Betrieb aber noch leicht abgespeckt. Während der ersten Wochen wird nur das Schwimmerbecken geöffnet sein, außerdem gibt es verkürzte Öffnungszeiten: unter der Woche von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 15 Uhr.

„Je nach Witterungsbedingungen“ soll das Freibad voraussichtlich im Mai in den Normalbetrieb übergehen, erklärt Rudolf Jacob. Während der Hauptsaison soll das Schwimmbad dann von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein. Für Frühaufsteher gibt es während der Saison montags und donnerstags die Möglichkeit, schon ab 7 Uhr Bahnen zu ziehen.