Voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 12. Mai, kehren die Donnersberger Kitas zum Regelbetrieb zurück. Der Wechselunterricht an den Schulen soll am Montag, 17. Mai, wieder aufgenommen werden, hat die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Voraussetzung: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt auch am Montag – und damit am fünften Werktag in Folge – unter 165. Denn so sehen es die bundesweit einheitlichen Regelungen der sogenannten Notbremse vor. Der Inzidenzwert im Kreis war seit Mitte der Woche kontinuierlich gesunken, am Freitag, 14 Uhr, lag er bei 86,3.

Schulstart wegen Feiertag verschoben

Dass dennoch nicht bereits am Mittwoch der Präsenzunterricht beginnt, ist dem Feiertag Christi Himmelfahrt geschuldet. Diesem schließt sich fast überall ein beweglicher Ferientag an, sodass die Schulen nächste Woche nur für einen Tag geöffnet hätten. In Absprache mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist deshalb der Neustart auf den 17. Mai verschoben worden – vorbehaltlich keines erneuten Ansteigens der Infektionszahlen. Denn wird der Schwellenwert von 165 an drei Werktagen nacheinander übertroffen, greift die Notbremse wieder.

Bei den Kitas hat die endgültige Entscheidung über die Wiederaufnahme des Regelbetriebs am Mittwoch das Gesundheitsamt zu treffen. Dies kann aber erst erfolgen, wenn die 165er-Grenze am Montag tatsächlich unterschritten wird.