Die Verbandsgemeinde Winnweiler teilt mit, dass die Schnelltestzentren in der VG, betrieben von den ehrenamtlichen Kräften der DRK Ortsvereine Winnweiler und Münchweiler, auch an den Osterfeiertagen zu den regulären Zeiten geöffnet sein werden und ihren kostenfreien Test-Service anbieten. An allen Tagen stehen insgesamt fünf Abstrichzentren bereit, die jeweils an einem Tag der Woche von 16 Uhr bis 19 Uhr und am Ostersonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet sind.

Einmal pro Woche kann sich jeder symptomfreie Bürger kostenlos testen lassen. Der Abstrich erfolgt an der Naseninnenwand im vorderen Nasenbereich. Dieser Test ist kein Nasen-Rachen-Abstrich. Das Ergebnis liegt nach 15 bis 20 Minuten vor und ist amtlich gültig. Entsprechende Bescheinigungen werden ausgestellt. Bürger, die bereits Symptome einer Corona-Infektion haben, werden gebeten, nicht beim Schnelltestzentrum vorstellig zu werden, sondern sich an die Hausarztpraxis oder die Telefonnummer 116 117 zu wenden.

Die Schnelltestzentren in der VG haben wie folgt geöffnet: Montags, auch am Ostermontag, 16 bis 19 Uhr: Münchweiler, Bürgerhaus. Dienstags, 16 bis 19 Uhr: Börrstadt, Gemeindehalle. Mittwochs, 16 bis 19 Uhr: Winnweiler, Bürgermeister-Simon-Haus, Schlossstr. 53. Donnerstags, auch am Gründonnerstag, 16 bis 19 Uhr: Imsbach, Gemeindehalle. Freitags, auch am Karfreitag, 16 bis 19 Uhr: Sippersfeld, Gemeindehalle. Samstags, auch am Ostersamstag, 16 bis 19 Uhr: Münchweiler, Bürgerhaus. Zusätzlich am Ostersonntag, 10-12 Uhr: Winnweiler, Bürgermeister-Simon-Haus, Schlossstr. 53.