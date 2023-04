Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag, 10. August, beginnt in der Kindertagesstätte Zellertal eine neue Ära der Kommunikation: Statt wie bislang mit Handzetteln in den Rucksäcken der Kita-Kinder oder per Telefon werden Eltern ab dann mit einer neuen Smartphone-App über Nachrichten und Termine aus der Kita informiert.

„Zu Beginn der Corona-Zeit im März standen wir plötzlich vor einem strukturellen Problem: Wie kann man rund 50 Elternpaare über diese Ausnahmesituation informieren, und das schnell?