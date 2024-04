Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihr Ziel hat sie fest im Blick: Nadine Uwamahoro aus Ruanda will Köchin werden. In ihrer Heimat will sie eines Tages ein eigenes Restaurant eröffnen. Ihre Ausbildung macht sie im Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden. Für sie steht fest: „Ich bin hier am richtigen Platz.“

Nadines Uwamahoros Einstieg in ihre Ausbildung sei im Sommer 2023 „im Hau-Ruck-Verfahren“ erfolgt, sagt Personalchefin Daniela Wurster. Das Parkhotel habe im Vorfeld sein Interesse