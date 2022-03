Die Heckscheibe eingeschlagen sowie den hinteren linken Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben bislang unbekannte Täter an einem schwarzen VW Beatle Cabriolet, der am Samstag zwischen 14.30 und 20.20 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der B48 bei Winnweiler abgestellt war. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.