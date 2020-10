Eine Schafsherde auf den Bahngleisen zwischen Rockenhausen und Alsenz sorgte am Mittwochabend für erhebliche Verspätungen und Zugausfälle.

Wie die Bundespolizei in Kaiserslautern mitteilt, wurde sie am Mittwoch gegen 18.30 Uhr informiert, weil sich auf der Bahnstrecke Rockenhausen-Alsenz im Bereich Mannweiler-Cölln eine Schafsherde auf den Gleisen befand. Als die Polizei am Ort eintraf, stellte sie fest, dass die Herde inzwischen vom Besitzer in ein neuangelegtes Gehege getrieben worden war. Ein Lamm war von einem Zug erfasst und getötet worden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Umzäunung des ursprünglichen Geheges offenbar von Wildschweinen beschädigt worden. So konnte sich die Schafsherde aus dem Gehege befreien und auf die Geleise gelangen. Der Streckenabschnitt zwischen Rockenhausen und Alsenz musste von 18.15 Uhr bis 19.20 Uhr gesperrt werden.