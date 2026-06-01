Eine kleine Schafherde hat sich am Montagmorgen auf die Gleise der Bahnstrecke zwischen Rockenhausen und Alsenz verirrt. Wie die Bundespolizei Kaiserslautern berichtet, hießt es etwa um 6 Uhr: Ein Zug fahre im Schritttempo hinter sieben Schafen in Richtung Alsenz.

Ein weiteres Tier aus Zaun befreit

Als die Polizisten dort ankamen, grasten die Tiere etwa 200 Meter entfernt von den Gleisen. Anhand der Trittspuren konnten sie den Weg der ausgebüxten Schafe zu ihrer Weide zurückverfolgen. Dort fanden sie ein weiteres Tier, das sich im defekten Weidezaun verfangen hatte. Die Polizisten befreiten das Schafe.

Der Besitzer der Schafe wurde ausfindig gemacht und alle Tiere konnten wohlbehalten auf den nahe gelegenen Hof geführt werden.