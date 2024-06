Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz ist im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit hervor. Demnach wurden im Juni in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis insgesamt 17.911

Arbeitslose gezählt – und somit 1529 Menschen (9,3 Prozent) mehr als noch im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, lag bei 6,4 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,6 Prozentpunkte gestiegen. „Die Lage am Arbeitsmarkt ist verhalten stabil. Wir sehen aber auch, dass gerade in den letzten Wochen weniger Menschen ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung beenden konnten“, erklärt Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, die Entwicklung. „Die nach wie vor mehr als 5000 gemeldeten freien Arbeitsstellen alleine in der Westpfalz versprechen für die kommenden Wochen und Monate weitere Einstellungen“, sagt Weißler.

Im Donnersbergkreis waren im Juni 2282 arbeitslose Menschen gemeldet, 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich schneidet der Kreis damit minimal besser ab als die Westpfalz insgesamt. Aus dem Arbeitsmarktreport geht zudem hervor, dass aus dem Donnersbergkreis in den vergangenen vier Wochen 74 zu besetzende Stellen gemeldet wurden, insgesamt gebe es 755 offene Stellen.