Die RPR1-Roadshow macht am Samstag von 14 bis 16 Uhr Station auf dem Kirchheimbolander Herrengarten. Das Team von RPR1 bringe viel Musik und Unterhaltung und dazu alles, „was man für den Sommer zu Hause braucht: Strohhüte, Sonnenbrillen, Wasserbälle, RPR1-Masken und jede Menge Eis“, wie Timo Holstein von Eigen-Art-Events am späten Donnerstag-Nachmittag kurzfristig mitgeteilt hat. „Das Besondere: Alle Besucher bleiben im Auto sitzen und rollen durch den „Drive-In der guten Laune“, so diese Ankündigung.