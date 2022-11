Eine dicke Rauchsäule stand über der Autobahn, als die Feuerwehren aus Winnweiler und Göllheim am Montagmorgen anrückten. Ein Autofahrer hatte während der Fahrt bemerkt, dass sein Fahrzeug brennt, und das Gefährt von der A63 aus Fahrtrichtung Kaiserslautern kommend noch in die Autobahnausfahrt Winnweiler steuern können. Dort war er am Fahrbahnrand zum Stehen gekommen und hatte sich unverletzt befreien können. Während sich die Wehr aus Winnweiler das Feuer löschte, sicherte die Feuerwehr Göllheim die Einsatzstelle und sperrte die Autobahnausfahrt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt Ursache des Fahrzeugbrandes gewesen sein.