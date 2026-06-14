Donnersbergkreis Public Viewing mit der DFB-Elf: So feiert Marnheim das 7:1 zum WM-Auftakt

Tooooor für Deutschland: Freude darüber herrschte auch in Marnheim.
Tooooor für Deutschland: Freude darüber herrschte auch in Marnheim.

Volles Haus und gute Stimmung herrschte beim WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-National-Mannschaft auch in der Nordpfalz: Die Partie Deutschland gegen Curaçao sorgte beim Public Viewing im Sportheim von Marnheim in Beli’s Restaurant für viele Besucher, viel Applaus und gute Laune. Für Betreiber Blerim Abazi, der aus dem Kosovo stammt, aber die Deutschen anfeuerte, war schon vor dem Anpfiff klar: „Deutschland wird gewinnen.“ Mit dem Public Viewing möchte er auch bei den nächsten Spielen weitermachen. „Alle WM-Spiele werden hier gezeigt. Am Samstag haben wir sogar eine Leinwand“, sagt er.

Rund 50 Besucher verfolgten die Partie vor dem Sportheim auf zwei Fernsehern, zusätzlich lief das Spiel auf einem weiteren Bildschirm im Innenbereich. Die Zuschauer zeigten sich von Beginn an optimistisch. Manfred Roos aus Marnheim wagte bereits vor dem Anpfiff eine Prognose: „Es wird 4:1.“

Danach sah es zwar lange nicht aus, aber am Ende setzte sich die deutsche Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich mit 7:1 durch.

Blerim Abazi, der das Sportheim seit 2024 betreibt, gab zu Beginn eine Runde Shots aus.
Blerim Abazi, der das Sportheim seit 2024 betreibt, gab zu Beginn eine Runde Shots aus.
Halbzeit 1: Noch etwas Skepsis. Dann wurde es doch eine klare Sache...
Halbzeit 1: Noch etwas Skepsis. Dann wurde es doch eine klare Sache...
Die Gäste konnten drinnen und draußen das Spiel verfolgen.
Die Gäste konnten drinnen und draußen das Spiel verfolgen.
Das war der Torschütze zum 1:0: Felix Nmecha.
Das war der Torschütze zum 1:0: Felix Nmecha.
Der Torschütze auf den Bildschirmen in Marnheim.
Der Torschütze auf den Bildschirmen in Marnheim.
Analyse in der Halbzeitpause.
Analyse in der Halbzeitpause.
Nun klar auf Kurs: Kai Havertz sorgte für das 3:1.
Nun klar auf Kurs: Kai Havertz sorgte für das 3:1.

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