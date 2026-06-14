Volles Haus und gute Stimmung herrschte beim WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-National-Mannschaft auch in der Nordpfalz: Die Partie Deutschland gegen Curaçao sorgte beim Public Viewing im Sportheim von Marnheim in Beli’s Restaurant für viele Besucher, viel Applaus und gute Laune. Für Betreiber Blerim Abazi, der aus dem Kosovo stammt, aber die Deutschen anfeuerte, war schon vor dem Anpfiff klar: „Deutschland wird gewinnen.“ Mit dem Public Viewing möchte er auch bei den nächsten Spielen weitermachen. „Alle WM-Spiele werden hier gezeigt. Am Samstag haben wir sogar eine Leinwand“, sagt er.

Rund 50 Besucher verfolgten die Partie vor dem Sportheim auf zwei Fernsehern, zusätzlich lief das Spiel auf einem weiteren Bildschirm im Innenbereich. Die Zuschauer zeigten sich von Beginn an optimistisch. Manfred Roos aus Marnheim wagte bereits vor dem Anpfiff eine Prognose: „Es wird 4:1.“

Danach sah es zwar lange nicht aus, aber am Ende setzte sich die deutsche Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich mit 7:1 durch.