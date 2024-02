Für Freitag, 9. Februar, laden sie interessierte Bürger zu einem ersten Informationsabend ein: Die beiden auch sozial vielfach engagierten Kirchheimbolander Erich Morschhäuser und Stadtbeigeordneter Jamill Sabbagh, der Ende 2022 bei den Grünen ausgetreten war, wollen eine neue Wahlliste für den Stadtrat in Kirchheimbolanden aufstellen. Die Initiative sei parteilos und wolle „die zukünftige Entwicklung der Stadt sozialökologisch gestalten“, geben die beiden die Marschrichtung vor. Das Treffen findet am 9. Februar um 19 Uhr im Stadthaus, Langstraße 30, statt. Kurze Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber gerne gesehen. Am 9. Juni werden in Rheinland-Pfalz die Kommunalparlamente gewählt.