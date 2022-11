Für einen Videodreh ist Deutschpop-Star Mark Forster an seine ehemalige Schule in Winnweiler zurückgekehrt. Am Wilhelm-Erb-Gymnasium hat der erfolgreiche Künstler das offizielle Video zur Akustikversion seiner im Oktober erschienen Single „Memories & Stories“ gedreht – gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen. Der gut dreiminütige Clip zeigt Forster unter anderem im Klassensaal seiner früheren Schule. „Direkt aus dem Wilhelm-Erb-Gymnasium (aus meiner alten Schule in Winnweiler!)“ ist zu Beginn des dreiminütigen Clips handschriftlich vermerkt.

Hier geht’s zum Video, das am 25. September gedreht wurde, einen Tag nach Mark Forsters Hautnah-Konzert im Kaiserslauterer Irish House.