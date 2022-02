Nach zwei Baustelleneinbrüchen am Wochenende in Lohnsfeld und Winnweiler hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei einem 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern hat sie einen „Großteil des entwendeten Diebesgutes“ aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige habe angegeben, dass ihm die Gegenstände durch einen Bekannten „zu einem günstigen Preis angeboten“ worden seien, berichtet die Polizei.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen waren auf der Baustelle eines geplanten Einkaufsmarkts in Lohnsfeld drei Baucontainer und ein Bagger aufgebrochen, dabei eine Motorflex sowie eine Wasserpumpe entwendet worden. Im gleichen Tatzeitraum war in der Winnweilerer Schulstraße ebenfalls in einen Baucontainer eingebrochen worden – dort fehlten hernach ein Schlaghammer, eine Motorflex sowie ein Benzinkanister.